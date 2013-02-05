При задержании градозащитников в Петербурге пострадали два полицейских

Полиция уточняет, что на набережной Обводного канала в Петербурге при задержании 19 человек, которые проникли на территорию компании "Адамант", пострадали два полицейских. Один лишился зубов, второго ударили по голове.

Группа градозащитников вчера устроила арт-пространство в одном из зданий исторического комплекса Варшавского вокзала (находится в собственности ООО "Адамант"), который, по их мнению, находится под угрозой уничтожения. Представитель "Адаманта" подтвердил, что на территорию проникли активисты.



"Есть информация о двоих (пострадавших) сотрудниках", — сказал представитель ГУМВД Петербурга и Ленобласти. Он отметил, что "одному сотруднику фомкой выбили зубы, другого по касательной задели по голове", сообщает ria.ru.



Как, в свою очередь, сообщили градозащитники, сбор большого числа участников различных общественных движений, преимущественно левого толка, произошел после того, как частные охранники совместно с полицией попытались задержать трех молодых людей, которые находились в здании исторического пакгауза на территории Варшавского вокзала.



Градозащитники проникли в помещение и устроили сквот, так как полагают, что его собирается снести компания «ЛенспецСМУ».



По словам очевидцев, пишут СМИ, в операции по ликвидации сквота участвовали около 30 полицейских, на помощь к которым прибыли 10-15 сотрудников ОМОН в полном боевом облачении. Как рассказывают участники, задержания проходили жестко, сотрудники полиции применяли силу. О числе пострадавших и характере полученных телесных повреждений пока неизвестно. Из примерно 40 градозащитников было задержано около половины.



"Часть задержанных уже отпущена", — добавил представитель ведомства, не уточнив сколько активистов сейчас находится в полиции.





