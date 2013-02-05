В Москве в ДТП погиб человек, второй госпитализирован

В ночь на вторник на третьем транспортном кольце произошло ДТП, мусоровоз сбил двух мужчин, ожидавших сотрудников ДПС после ДТП, авария произошла на ТТК у Нижегородской эстакады в ночь на вторник, один из пострадавших скончался.

Второй мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.