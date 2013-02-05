Полиция Подмосковья ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход, ДТП произошло 27 января 2013 года около деревни Цибино, автомобиль двигался в сторону поселка Белоозёрский Воскресенского района Московской области.

По данным ГУМВД по Московской области, ДТП произошло около 17:30, его совершил водитель автомобиля марки «ВАЗ-21103» (регистрационный знак М 215 КВ 190 рус). Установлено, что водитель на момент ДТП был пьян.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Воскресенскому району 28 января 2013 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Управление МВД России по Воскресенскому району просит откликнуться свидетелей и очевидцев данного ДТП, позвонив по телефонам:

Дежурная часть УМВД России по Воскресенскому району – 8-496-442-46-27; СУ УМВД России по Воскресенскому району - 8-496-442-20-34.