В Бийске в ходе погони сотрудник полиции стрелял по водителю

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту применения огнестрельного оружия сотрудником полиции в Бийске, сотрудник полиции стрелял по водителю автомобиля из табельного оружия.

По данным следствия, инцидент имел место, водитель автомобиля не подчинился требованиям об остановке, началась погоня. По одной из версий, после остановки транспортного средства сотрудник полиции, увидев в руках водителя предмет, похожий на пистолет, выстрелил через боковое стекло машины, ранив водителя автомобиля в руку.

В ходе проверки предстоит выяснить правомерность применения сотрудником полиции огнестрельного оружия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.