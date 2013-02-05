В Москве обрушился ствол шахты строящейся станции метро

В Москве обрушился ствол шахты строящейся станции "Суворовская", которая, как ожидается, будет промежуточной станцией кольцевой линии с пересадкой на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.

Раньше станция называлась "Площадь Суворова", по данным ГУМЧС по Москве, обрушился учебный ствол шахты, пострадал рабочий, находившийся на месте аварии.

На месте инцидента работают военизированные горноспасательные части МЧС.