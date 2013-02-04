В Казахстане покончил с собой второй за февраль высокопоставленный пограничник

В Казахстане в понедельник вечером покончил с собой замначальника погранзаставы Чунджинского погранотряда Регионального управления "Шыгыс" капитан Мурат Кадралинов.

По данным пресс-службы Пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана, около 18.00 часов по местному времени при возвращении из пограничного наряда покончил жизнь самоубийством на почве семейной ссоры заместитель начальника пограничной заставы Чунджинского пограничного отряда Регионального управления "Шыгыс" Пограничной службы КНБ РК капитан Кадралинов Мурат.

Для проведения разбирательства выехала группа офицеров Центрального аппарата во главе с заместителем Директора Пограничной службы КНБ, пишут местным СМИ.

На месте происшествия работает следственно- оперативная группа Военной Прокуратуры.

Напомним, что вечером 31 января в Алматы, в своем кабинете было обнаружено тело начальника Академии Погранслужбы КНБ (погранучилища)генерал-майора Талгата Есетова с огнестрельным ранением.

По данному факту военная прокуратура Алматинского гарнизона возбудила уголовное дело.