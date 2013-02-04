Москва в понедельник вечером стоит в огромных пробках

В Москве в понедельник вечером образовались огромные пробки. Машины скопились на шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе. Движение также затруднено на Третьем транспортном кольце, на нескольких участках МКАД.

По данным портала Яндекс, Москва уже стоит в восьмибальных пробках. Сильная метель в Москве продлится до позднего вечера понедельника. На столичных улицах работают более 15 тысяч единиц спецтехники. Работа продолжится в течение всей ночи с понедельника на вторник.

Московские аэропорты работают, несмотря на сильный снегопад, в штатном режиме.

Но ранее самолет премьер-министра России Дмитрия Медведева из-за непогоды не смог сесть во Внуково и направился в Петербург в Пулково.