В Казани трактор наткнулся на мину

Специалисты утилизировали мину времен Великой Отечественной войны, обнаруженную накануне в столице Татарстана.

В центре Казани на улице Ватутина в ходе земляных работ была обнаружена мина времен ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба МВД РТ.

По определению специалистов, мина является минометной и имеет 120мм калибр. Прибывшие на место обнаружения опасной находки специалисты забрали снаряд на утилизацию.