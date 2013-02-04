В Казани трактор наткнулся на мину
4 февраля 2013, 18:24 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]
Специалисты утилизировали мину времен Великой Отечественной войны, обнаруженную накануне в столице Татарстана.
В центре Казани на улице Ватутина в ходе земляных работ была обнаружена мина времен ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба МВД РТ.
По определению специалистов, мина является минометной и имеет 120мм калибр. Прибывшие на место обнаружения опасной находки специалисты забрали снаряд на утилизацию.