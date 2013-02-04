Самолет Медведева из-за погодных условий не смог приземлиться во Внуково

Самолет премьер-министра России Дмитрия Медведева в понедельник не смог из-за погодных условий приземлиться в московском аэропорту Внуково. В результате командир экипажа принял решение посадить лайнер главы правительства в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

В Москве вторые сутки идет сильный снег. Синоптики предупредили, что снегопад не прекратится до позднего вечера понедельника.