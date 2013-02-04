В Дагестане обстреляли дом знахаря и установили на его дверях бомбу

Накануне ночью неустановленные лица обстреляли дом знахаря в селе Сабнова Дербентского района. А утром саперы разминировали бомбу мощностью в 2 кг в тротиловом эквиваленте, установленную на дверях частного дома целителя.

«Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили наличие взрывчатого вещества в двухлитровой бутылке, закреплённой на калитке двери частного дома. Бомба была разминирована с помощью гидродинамического разрушителя. Она состояла из аммиачной селитры и алюминиевой пудры», - сообщает пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, на бомбе был установлен часовой механизм в виде мобильного телефона. «Бомба должна была взорваться после срабатывания на мобильном телефоне будильника», - пояснил источник.

По имеющейся информации, в доме, подвергшемся обстрелу и минированию, проживает известный в республике народный целитель Я. Гасанов, среди клиентов которого много дагестанских чиновников.