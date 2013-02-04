Турист из Курска за пьяный дебош на борту самолета из Таиланда попал в полицию

Житель Курска, возвращаясь из отпуска в Таиланде, устроил пьяный дебош на борту самолета Boeing 737 Бангкок — Белгород. 38-летний мужчина пытался курить на борту самолета, оскорблял бортпроводников и сотрудников службы авиационной безопасности, создавая угрозу безопасности полета для пассажиров.

После посадки в аэропорту Белгорода злоумышленника задержала полиция. С ним провели беседу и отпустили, передает РИА Новости.

Процессуальное решение по факту нарушения общественного порядка будет принято после окончания проверки.

В последнее время широкий общественный резонанс получили ряд инцидентов, связанных с нарушением правопорядка пассажиров самолетов во время полета.

В Интернет попало видео, где пьяный дебош на борту самолета, летевшего в Хургаду, устроил бизнесмен из Саратова. 3 февраля пассажир рейса Москва – Пхукет устроил конфликт с бортпроводниками. Он угрожал расправиться и с экипажем самолета.