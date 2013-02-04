В Татарстане нашли вещи пропавшей школьницы

Сегодня в одном из промышленных районов Набережных Челнов были найдены вещи 8-летней Василисы Галициной, которая 2 февраля ушла в школу, но домой до сих пор не вернулась.

Ранец и шапочку девочки, найденные в районе промозоны, опознали. Они действительно принадлежат пропавшей девочке. В настоящее время на месте, где они были обнаружены, работают эксперты.

Сегодня мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев на традиционном еженедельном совещании призвал все службы к активному поиску девочки. Ее также ищут волонтеры. Листовки с приметами Василисы развешаны по всему городу.

Напомним, девочка проживала вместе с 6-ю братьями и сестрами в многодетной семье. Последний раз ее видели возле подземного перехода в поселке Сидоровка напротив Энергостроительного колледжа в 16.30.