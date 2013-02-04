На трассе «Скандинавия» столкнулись два туристических автобуса
4 февраля 2013, 12:28 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Утром, 3 февраля, у границы с Финляндией перевернулся туристический автобус. Как сообщили в дежурной части областного ГУ МЧС, авария случилась на трассе "Скандинавия" в районе Светогорска, на повороте на Иматру.
Около десяти часов утра автобус марки "Неоплан Ока" с 27 пассажирами объезжал легковушку "Ниссан", которая улетела.
- Задней частью "Ниссан" торчал на дороге, - рассказали спасатели. - Участок узкий. "Неоплан" не вписался и выехал на встречную полосу. Там он задел по касательной автобус "Скания", который шел по маршруту Петербург - Иматра. В "Скании" было 23 пассажира. В результате столкновения, "Скания" упал в кювет, завалившись на бок.
В результате ДТП пострадал только водитель "Ниссана". Его с травмой позвоночника увезли в больницу.
Пассажиров из автобуса "Скании" отправили до Светогорска на попутке. Автобус "Неоплан" продолжил движение самостоятельно.