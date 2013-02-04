На трассе «Скандинавия» столкнулись два туристических автобуса

Утром, 3 февраля, у границы с Финляндией перевернулся туристический автобус. Как сообщили в дежурной части областного ГУ МЧС, авария случилась на трассе "Скандинавия" в районе Светогорска, на повороте на Иматру.

Около десяти часов утра автобус марки "Неоплан Ока" с 27 пассажирами объезжал легковушку "Ниссан", которая улетела.



- Задней частью "Ниссан" торчал на дороге, - рассказали спасатели. - Участок узкий. "Неоплан" не вписался и выехал на встречную полосу. Там он задел по касательной автобус "Скания", который шел по маршруту Петербург - Иматра. В "Скании" было 23 пассажира. В результате столкновения, "Скания" упал в кювет, завалившись на бок.

В результате ДТП пострадал только водитель "Ниссана". Его с травмой позвоночника увезли в больницу.

Пассажиров из автобуса "Скании" отправили до Светогорска на попутке. Автобус "Неоплан" продолжил движение самостоятельно.