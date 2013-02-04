В Москве в ночь на понедельник произошло ДТП, два человека госпитализированы

В Москве в ночь на понедельник произошло ДТП, иномарка сбила пешеходов, по показаниям очевидцев, автомобиль, совершивший наезд - марки BMW или Mercedes, он сбил двух человек, пострадали мужчина и женщина, оба госпитализированы.

Наезд иномарки на пешеходов произошел на юго-востоке Москвы у дома №6 по Люблинской улице. По данным СМИ, водитель иномарки уехал с места ДТП, ведется розыск виновного.