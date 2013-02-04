В Ростовской области перевернулся автобус с юными спортсменами

На автодороге Ростов — Волгодонск в минувшее воскресенье опрокинулся микроавтобус, перевозивший юношескую команду по мини-футболу из Таганрога на соревнования в Волгодонск.

По предварительным данным, водитель не сообщил об аварии, а вызвал другой автобус, в который пересадили команду детей. В ДТП пострадали две девочки и один взрослый. Они получили ушибы, но обратились за помощью только после того, как состоялся футбольный матч. У них серьезные ушибы.



