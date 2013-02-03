Задержаны подозреваемые в перестрелке в столичном кафе, в кафе, расположенном в проезде Дежнева, перестрелка произошла в ночь на воскресенье, СМИ передают, что пострадали два человека.

Установлено, что стрельба велась из травматического оружия. Подозреваемых удалось задержать только после применения полицейскими табельного оружия.