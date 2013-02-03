В Монголии погиб российский ученый

Российский ученый погиб в Монголии, погибший - научный сотрудник РГГУ 36-летний Артем Козьмин, его тело обнаружено в столице Монголии Улан-Баторе, подробности происшествия не сообщаются.

Сотрудник Центра типологии и семиотики РГГУ Артем Козьмин был в Монголии неоднократно, у погибшего обнаружен билет в Москву на понедельник, передают Интернет-СМИ.

Козьмин занимался исследованиями в области фольклора и мифологии, с 2006 года ездил в экспедиции в Монголию.