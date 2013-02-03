В Талдомском районе Подмосковья произошло ДТП, погибли два человека

В Талдомском районе Подмосковья в воскресенье вечером произошло ДТП, погибли два человека, трое пострадали, авария произошла в 1 км от деревне Пановка, информация о ДТП поступила в МЧС в 19.50 мск.

В ДТП попали автомобили "Нива" и "Тойота Карина", в аварии погибли два человека, трое ранены, пострадавшие

с травмами различной степени тяжести направлены в Талдомскую ГБ. Проводятся следственные мероприятия.

На место ДТП направлена ОГ Талдомского ГПО. Предварительной причиной ДТП называются сложные погодные условия.