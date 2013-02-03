В Челябинской области трое детей погибли в пожаре, пожар произошел в частном в поселке Восточный Брединского района Челябинской области, дом загорелся, когда родители с четвертым ребенком уехали в райцентр.

После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух девочек, 11 и 3 лет и мальчика 2-х лет.

Выясняются причины пожара.