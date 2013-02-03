Бастрыкин велел провести проверку дела сотрудника СК, уволенного за драку

Начата процессуальная проверка действий бывшего сотрудника СК России, который был задержан после хоккейного матча в Москве. "АН" писали, что за драку с ОМОН сегодня уволен старший следователь Бабушкинского межрайонного следственного отдела СК РФ старший лейтенант юстиции Илья Мамонтов.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба СКР председатель Следственного Комитета РФ России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку "в связи с задержанием" Ильи Мамонтова "во время столкновений между болельщиками после хоккейного матча "ЦСКА-Спартак" .

"Если в ходе проверки в действиях Мамонтова будет установлено наличие признаков того или иного преступления, то по результатам проверки будет незамедлительно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СКР.