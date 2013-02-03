В Москве пожарная автолестница сбила двух подростков на перекрестке

На северо-западе Москвы утром воскресенья пожарная автолестница, следуя на вызов, сбила на перекрестке двух подростков, сообщили в правоохранительных органах столицы. Наезд на пешеходов произошел на пересечении улиц Сходненская и Нелидовская.



Один из пострадавших госпитализирован в 67-ю городскую клиническую больницу, второй от госпитализации отказался, ему оказана помощь на месте. Сотрудники ДПС выясняют причины произошедшего.