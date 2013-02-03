Девочки совершили суицид, дело возбуждено по статье доведение до самоубийства

Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 14- и 17-летней девочек по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

По данным следствия, вечером в субботу, 2 февраля, девушки совершили суицид, спрыгнув с 14-этажа жилого дома.

В ходе расследования при осмотре места самоубийства подростков в мобильном телефоне одной из девочек обнаружена видеозапись, сделанная незадолго до суицида. Но, по версии следствия, информации о мотивах поступка она не содержит. Установлено, что девочки были представителями готической субкультуры.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.