На пересечении улиц Сходненская и Нелидовская пожарная машина сбила подростка

В Москве в воскресенье днем пожарная машина сбила двух подросток на пересечении улиц Сходненская и Нелидовская. Спецавтомобиль направлялся на вызов. Пожарная машина ехала со включенным спецсигналом.

Два пожарных автомобиля переезжали перекресток. Первая машина проскочила без последствий, вторая – врезалась в ВАЗ-2104.

Отброшенная ударом «четверка» задела проезжавший мимо ВАЗ-2107. Пожарная машина после столкновения вылетела на тротуар и сбила пешеходов.

В результате ДТП один из пострадавших подростков был госпитализирован. Второму оказали помощь на месте.

По данным полиции, водитель пожарной машины ПДД не нарушал.