В Набережных Челнах пропала 8-летняя Василиса Галицина

В Набережных Челнах в субботу пропала 8-летняя девочка Василиса Галицина. Ученица школы №5 не вернулась домой днем после занятий. Одноклассницы школьницы рассказали, что после уроков она пошла домой.

Последним местом, где видели девочку, стал подземный переход в поселке Сидоровка напротив Энергостроительного колледжа. Василиса была замечена там около 16.30. Мобильный телефон пропавшего ребенка отключен.

Приметы Василисы Галицыной: рост 120 см, телосложение среднее, волосы светлые, глаза карие. Была одета в голубую куртку (с капюшоном без меха), шапка розового цвета с помпоном, черные гамаши, черные сапоги, розовый портфель с черной окантовкой. В портфеле учебники и телефон.

Обладающих информацией о возможном местонахождении Василисы просьба звонить по телефону +7 - 960 - 082 - 66 - 09, либо в полицию по телефону 02.

Девочку уже ищет полиция и волонтеры.