В суд передано дело сотрудников ростовской колонии, избивших заключённого

Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти сотрудников ростовской исправительной колонии №10. Экс-сотрудники спецучреждения обвиняются совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

Перед судом предстанут бывший замначальника ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Ростовской области Владимир Кобзарь, бывшие оперуполномоченные оперативного отдела Максим Даньшин и Николай Овчинников, инспектор дежурной части отдела безопасности Алексей Сафронов и инспектор отдела безопасности Вадим Семенников.

«Расследование по этому делу завершено, - сообщили «АН-онлайн» в следственном управлении СК РФ по Ростовской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».

Напомним, с одним из доказательств была ознакомлена, как говорится, вся широкая общественность: видеозапись избиения осуждённого была выложена в Интернет в ноябре прошлого года. С чего, собственно, и начался этот громкий скандал.

Одним из главных подозреваемых по делу проходит заместитель начальника колонии Владимир Кобзарь. По мнению следователей, именно он принял решение «разобраться» с заключённым, который отказывался выполнять внутренний распорядок учреждения и приказы конвоиров.

На кадрах отчётливо видно, как обвиняемые привели в служебный кабинет отдела безопасности осуждённого за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и разбой 19-летнего молодого человека. Надев на него наручники, сотрудники колонии наносят удары руками и ногами по голове и туловищу заключённого.

После проведённой проверки видеоролик под названием «Беспредел в ИК-10» стал поводом к возбуждению уголовного дела.