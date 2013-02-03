Пьяный дебошир устроил стрельбу в электричке

Ссора началась в электропоезде «Поселок-Санкт-Петербург» около восьми вечера накануне. Двое мужчин решили заступиться за пожилую женщину – один из пассажиров напился и принялся оскорблять свою соседку.

Успокоить хулигана не получилось, 47-летний хулиган выхватил травматический пистолет и начал стрелять по заступникам, пишет КП.



Выстрелов было два: 39-летний мужчина получил проникающее ранение грудной клетки, второму пуля слегка зацепила голову.



Транспортные полицейские в электричке не дежурили. О стрельбе правоохранители узнали по сообщениям из поезда. Виновного задержали на вокзале.



- Раненного в грудь пассажира увезли на скорой в состоянии средней тяжести, - сообщили в пресс-службе Управления по транспорту МВД России по СЗФО. – Второму 28-летнему мужчине оказали медпомощь на Витебском вокзале, после чего в он отправился домой.

Стрелявший в электричке оказался подполковником внутренней службы УФСИН.



Следственный комитет проводит проверку по стрельбе в электричке в Купчино.

Накануне около 20.30 в пригородной электричке «Новолисино- Санкт-Петербург» в восьмом вагоне произошла ссора. Двое мужчин заступились за пожилую женщину, которую оскорблял пьяный пассажир. Тот в ответ достал травматический пистолет марки «ТТ» и стал палить по оппонентам. В итоге, сорокалетнего пассажира он ранил в грудную клетку, 28 -летнему пуля слегка зацепила голову. Первый в состоянии средней тяжести сейчас в больнице, второму госпитализация не понадобилась.



Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, стрелявший - 48-летний подполковник внутренней службы и работает в исполнительной колонии №3. Он также госпитализирован в одну из городских клиник.



- Со слов очевидцев следует, что подполковник внутренней службы грубо нарушал общественный порядок, матерился в адрес пассажиров электрички, - рассказали в СК. - В ответ на замечания и требование прекратить нарушать общественный порядок, сделанный ему двумя попутчиками, он выхватил имеющийся у него травматический пистолет марки «ТТ» и произвел в мужчин несколько выстрелов. По этому случаю следователями Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка. По ее результатам мы примем процессуальное решение.

Внутреннюю проверку по этому поводу назначили и в службе исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти.

- По результатам примем принципиальное решение в отношении данного сотрудника, вплоть до увольнения из уголовно-исполнительной системы, - пообещали в пресс-службе УФСИН.