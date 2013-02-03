Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета Москва - Пхукет

Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета Airbus А-330, выполнявшего рейс из Москвы в Таиланд на остров Пхукет. Экипаж самолета авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего из столичного аэропорта "Шереметьево", из-за хулигана вынужден был примерно в середине полета попросить посадку в Ташкенте.

Мужчина летел на отдых с супругой. Изрядно приняв на грудь, во время полета он начал задирать других пассажиров, вести себя неадекватно. Когда командир авиалайнера, пролетая над Узбекистаном, доложил местным диспетчерам о том, что один из пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения ведет себя буйно, агрессивен, пристает к экипажу и другим пассажирам, было принято решение о вынужденной посадке.

В Ташкенте на земле остались и мужчина, и его супруга. Дебошира приняла местная полиция.

Ташкентским медикам пришлось оказать помощь нескольким пострадавшим пассажирам.

"АН" сообщали о буйном поведении саратовского бизнесмена Сергея Кабалова на борту самолета по пути в Египет.