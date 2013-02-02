В Новосибирске две школьницы погибли, спрыгнув с крыши многоэтажки, тела погибших обнаружены около 19.00 мск в районе Горский, возраст погибших - 14 и 17 лет, предварительно установлено, что девушки попрощались с родными.

Обе школьницы спрыгнули с крыши 16-этажного дома №78, на месте самоубийства девушек работают сотрудники полиции Новосибирска, обнаружены два мобильных телефона. Ведется доследственная проверка по факту гибели школьниц.