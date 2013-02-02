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В Перми более 25 тыс человек из-за аварии остались без воды

2 февраля 2013, 21:05 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

В Перми более 25 тыс человек из-за аварии остались без воды
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю
В Перми более 25 тыс человек остались без холодного водоснабжения, авария произошла в 20.00 по улице Юрша, дом 80, прорыв зафиксирован на водоводе диаметром 1200 мм, принадлежащем ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья".
 
По данным пресс-служба ГУМЧС по Пермскому краю, для проведения аварийно-восстановительных работ с 22 часов 00 минут 02.02.2013 года будет произведено отключение холодного водоснабжения 64 многоэтажных жилых домов (население 25159 чел., в т.ч. 6800 детей). Социально-значимые объекты с постоянным пребыванием людей, потенциально-опасные объекты и котельные под отключение не попадают.
 
Ориентировочное время завершения работ 07 часов 00 минут 03.02.2013 г.

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