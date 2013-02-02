Под Уфой автобус не доехал до свадьбы, упал с моста на железную дорогу

В Кармаскалинском районе Башкирии микроавтобус упал с моста на железнодорожные пути, семь человек пострадали, сообщает сегодня МЧС России. Пассажиры автобуса,включая водителя, были родственниками, ехали из Уфы на свадьбу.

Водитель 1986 года рождения не справился с управлением, автобус пробил дорожное ограждение, и упал с высоты десяти метров.

Четверо из пострадавших госпитализированы. На месте работают следователи МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.