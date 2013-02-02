Врачи борются за жизнь полуторогодовалой девочки, проглотившей марганцовку

Во Всеволожском районе произошел несчастный случай – маленький ребенок проглотил кристаллы марганцовки.



Как пишет "Фонтанка.ру", инцидент произошел 31 января в 10.00 в поселке Токсово, в одной из квартир дома №20 по улице Привокзальной. По недосмотру полуторагодовалая девочка проглотила кристаллы перманганата калия (проще говоря, марганцовки) и с химическим ожогом пищевода, желудка, в тяжелом состоянии попала в больницу.

Известно, что квартира на профилактическом учете не состоит.