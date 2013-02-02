В Иркутске очевидцы ДТП задержали виновника - пьяного следователя

Сегодня около пяти часов утра следователь СКР по Иркутской области устроил аварию в центре Иркутска. Управляя автомобилем Toyota, он врезался в припаркованную на улице иномарку.

В дежурную часть полиции позвонил владелец пострадавшего авто. Некий водитель «Тойота-Камри», следуя по бульвару Гагарина, врезался в его припаркованную иномарку и поспешил скрыться с места происшествия.

Очевидцы ДТП бросились в погоню и блокировали путь нарушителю в районе Академического моста со стороны Свердловского района.



Медосвидетельствование показало, что в крови задержанного есть алкоголь. Выяснилось, что за рулем «Тойоты» был следователь СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас проводится административное расследование. Нарушителю грозит лишение водительских прав. Служебную проверку взял под личный контроль руководитель Следственного управления СКР по Иркутской области.



