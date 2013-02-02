Судно «Шанс», перевернувшееся в Японском море, оторвалось от буксира

Спасатель «Атлас» накануне взял «Шанс-101» на буксир и повел в сторону берега. Были осмотрены внутренние помещения судна через иллюминаторы, людей обнаружить не удалось.

«Из-за шторма „Шанс-101“ оторвался от буксира и сейчас дрейфует в море. „Атлас“ отошел ближе к берегу, чтобы переждать непогоду. Когда позволят метеоусловия, придется искать оторвавшееся судно и снова брать на буксир. Всем судам дано оповещение об опасности, которую представляет дрейфующий краболов», — сообщили ria.ru в морском спасательном подцентре (МСПЦ) «Южно-Сахалинск». Погода в районе, где находятся суда, штормовая — юго-западный ветер 20 метров в секунду, дождь со снегом и волна 2-3 метра.



Судно «Шанс-101» обнаружили перевернутым в акватории Японского моря 27 января. На первом найденном спасательном плоту находились десять членов экипажа из 30, на втором — пять человек. Всего на борту «Шанс-101» было 19 граждан РФ и 11 индонезийцев. Первые десять спасенных моряков были доставлены в центральную районную больницу Холмска. Затем судно «Тамара» доставило еще четырех из ранее спасенных 15 моряков в поселок Пластун в Приморье, где их осмотрели медики. Капитан «Шанс-101» скончался по пути в порт. Активная фаза поисковой операции завершилась 31 января. По информации ГМСКЦ, пропавшими без вести числятся 15 человек (восемь граждан РФ и семь граждан Индонезии). Поиск продолжается.





