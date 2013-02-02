В Москве болельщики устроили драку с ОМОНом после матча ЦСКА – «Спартак»

Более 100 болельщиков были задержаны вчера вечером органами охраны правопорядка в Москве после «провокации, устроенной на стадионе ЦСКА», сообщает столичный главк МВД.

Около 22.00 по окончании хоккейного матча ЦСКА - "Спартак" группа агрессивных фанатов устроила провокацию. В сотрудников полиции летели камни и бутылки. Несколько полицейских получили телесные повреждения, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой.



Более 100 болельщиков задержаны. Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения на территории спортивного комплекса ЦСКА в Москве

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 4:2.



