Первые оценки аварии ракеты "Зенит" появятся в течении суток. ВИДЕО
1 февраля 2013, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
Первые оценки спецкомиссии о причинах сегодняшнего неудачного старта ракеты-носителя "Зенит" появятся в течение суток. Возможно чуть позже вечером. Об этом сообщил глава ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталий Лапота.
Авария ракеты "Зенит" могла произойти из-за сбоя в системе управления. К этому мог привести целый комплекс причин, например, были выданы неправильные команды, либо команды неправильно выполнялись
"До 60-й секунды, там 58-й, 62-й, вот в этом диапазоне произошло аварийное отключение двигателя первой ступени. Сейчас идет разбор телеметрии, как раз научно-технического совета - у меня ряд специалистов сразу ушли, так сказать, на анализ всего этого дела. Сам морской старт, сама платформа не пострадала", - подчеркнул Лапота передает РИА Новости.
"АН" писали, что авария с "Зенитом" произошла на участке работы первой ступени. Уже со стартовой площадки ракета пошла не по той траектории.