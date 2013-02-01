Первые оценки спецкомиссии о причинах сегодняшнего неудачного старта ракеты-носителя "Зенит" появятся в течение суток. Возможно чуть позже вечером. Об этом сообщил глава ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталий Лапота.

Авария ракеты "Зенит" могла произойти из-за сбоя в системе управления. К этому мог привести целый комплекс причин, например, были выданы неправильные команды, либо команды неправильно выполнялись



"До 60-й секунды, там 58-й, 62-й, вот в этом диапазоне произошло аварийное отключение двигателя первой ступени. Сейчас идет разбор телеметрии, как раз научно-технического совета - у меня ряд специалистов сразу ушли, так сказать, на анализ всего этого дела. Сам морской старт, сама платформа не пострадала", - подчеркнул Лапота передает РИА Новости.

"АН" писали, что авария с "Зенитом" произошла на участке работы первой ступени. Уже со стартовой площадки ракета пошла не по той траектории.