Россиянка из Подмосковья погибла в египетском Шарм-эль-Шейхе

В Египте намерены возбудить уголовное дело по факту гибели российской туристки во время дайвинга на Красном море. Женщина 1981 года рождения, приехавшая на отдых из Подмосковья, совершала погружение с аквалангом в составе группы из 20 человек.

Всплывая на поверхность, россиянка попала под винт катера, проходящего мимо.

Консульский отдел подтвердил информацию о гибели туристки в Шарм-эль-Шейхе, передает "РГ".