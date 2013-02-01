Россиянка из Подмосковья погибла в египетском Шарм-эль-Шейхе
1 февраля 2013, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Египте намерены возбудить уголовное дело по факту гибели российской туристки во время дайвинга на Красном море. Женщина 1981 года рождения, приехавшая на отдых из Подмосковья, совершала погружение с аквалангом в составе группы из 20 человек.
Всплывая на поверхность, россиянка попала под винт катера, проходящего мимо.
Консульский отдел подтвердил информацию о гибели туристки в Шарм-эль-Шейхе, передает "РГ".