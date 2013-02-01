Четверо убийц ростовского судьи уничтожены в Дагестане

Застрелены четверо из пяти подозреваемых по уголовному делу, связанному с разбойным нападением и убийством председателя Мясниковского районного суда Ростовской области. Все пятеро преступников — жители Дагестана и проходили по разным уголовным делам.

«Четыре человека были установлены на территории республики Дагестан и, по информации следственного комитета, данные лица были в ходе спецмероприятия при оказании вооруженного сопротивления уничтожены», — сказал заместитель руководителя СУСК России по региону Игорь Березин.

Напомним, инцидент произошел 20 июля 2012 года. В дом судьи в поселке Чалтырь проникли четверо преступников в масках. Они расстреляли хозяина дома и скрылись на его автомобиле. Ранее следствие установило личности преступников, один из них был задержан, остальные ликвидированы во время спецопераций в разное время, отметили в СК РФ. Следователи сообщали, что основной версией является нападение с целью завладеть имуществом.