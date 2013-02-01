В Омске на уроке физкультуры утонул школьник, начата доследственная проверка

В Омске на уроке физкультуры утонул ученик Гимназии № 150, начата доследственная проверка,сообщает в пятницу Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.

Трагедия произошла 1 февраля в БОУ Омска «Гимназия № 150» около 11 часов 15 минут во время урока физкультуры в большом бассейне. Сообщается, что утонул 11-летний мальчик.

В гимназии проводятся следственные действия, на месте ЧП работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются учащиеся и другие лица.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.