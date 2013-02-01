Отключение света в Петербурге объяснили испарением антигололедных реагентов

Компания "Ленэнерго" объяснила отключение электроэнергии в нескольких районах Петербурга использованием антигололедных реагентов. "АН" писали, что без энергоснабжения остались 20 тыс человек, проживающих на Васильевском острове.

"Распыленные реагенты в теплую погоду испаряются в воздух и оседают на изоляторах линий электропередачи, выводя их из строя и разрушая", - говорится в пресс-релизе компании.

Представитель комитета по благоустройству Петербурга опроверг эту информацию. Он сообщил, что реагенты не могли привести к отключениям электричества, добавив, что этой зимой реагентов используется гораздо меньше, чем прошлой, передает Фонтанка.ру.

"Ленэнерго" отмечает, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся всю ночь с 31 января на 1 февраля и продолжаются до сих пор.

Когда подача электроэнергии будет восстановлена, в компании не уточняют.