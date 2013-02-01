В Оренбургской области должностные лица министерства стали фигурантами дела

В Оренбургской области должностные лица министерства по физической культуре, спорту и туризму подозреваются в совершении должностных преступлений, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу сайт СКР.

Следствие считает, что 2008 – 2009 годах в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы», областной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Оренбургской области на 2006 – 2010 годы» производилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом в селе Курманаевка Оренбургской области.

В сроки обозначенные ранее сроки строительство спортивного объекта завершено не было, однако должностными лицами произведены действия по внесению заведомо ложных сведений в официальные документы с указанием на выполнение подрядчиком фактически невыполненных работ, а затем по приемке и оплате невыполненных работ.

Ущерб причиненный бюджету Оренбургской области оценивается на сумму более 11 миллионов рублей, следствие ведется.