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В КНР на мосту взорвалась фура с пиротехникой: 6 авто упали в пропасть, 26 жертв

1 февраля 2013, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

В КНР на мосту взорвалась фура с пиротехникой: 6 авто упали в пропасть, 26 жертв

В китайской провинции Хэнань на мосту взорвался грузовик с пиротехникой. Несколько секций сразу рухнули вниз. В пропасть упали по меньшей мере шесть автомобилей. По предварительной информации, в результате ЧП погибли 26 человек.

Инцидент произошел в провинции Хэнань на трассе, которая связывает восточное побережье Китая с Казахстаном. Грузовик внезапно взорвался, и мост развалился со ссылкой на Государственное радио КНР, передает в пятницу РБК.

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Макрон и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

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//Новости СМИ2

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Почему кофе противопоказан людям с хронической усталостью?

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Несмотря на распространённое мнение о том, что кофе является бодрящим напитком, людям с хронической усталостью он противопоказан. Врачи заявляют, что в таком состоянии кофе может полностью лишить человека сил.

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Директор конкурса "Новая волна" прокомментировал скандал с Киркоровым

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//Культура

Стало известно, когда и где пройдет прощание с актером Александром Числовым

Стало известно, когда и где пройдет прощание с актером Александром Числовым

Стало известно, когда и где пройдет прощание с известным российским актером, мастером эпизодических ролей Александром Числовым. Ранее сообщалось, что артист ушел из жизни в возрасте 54 лет.

//Шоу-бизнес

Петросяна и его молодую помощницу впервые сфотографировали вместе на мероприятии

Петросяна и его молодую помощницу впервые сфотографировали вместе на мероприятии

Юмориста Евгения Петросяна и его молодую помощницу Татьяну Брухунову впервые сфотографировали вместе на мероприятии. До этого они вместе были запечатлены лишь на снимках, сделанных папарацци.

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//В мире

Ураган "Дориан", надвигающийся на Флориду, усилился до третьей степени из пяти возможных

Ураган "Дориан", надвигающийся на Флориду, усилился до третьей степени из пяти возможных

Ураган "Дориан", который в настоящий момент надвигается на Флориду, усилился до третьей степени из пяти возможных. Данную информацию предоставил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

//Происшествия

Восьмимесячного ребенка госпитализировали в Москве после нападения собаки

Восьмимесячного ребенка госпитализировали в Москве после нападения собаки

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//Экономика

Герхард Шредер раскритиковал предложение "Транснефти"

Герхард Шредер раскритиковал предложение "Транснефти"

Инцидент на трубопроводе «Дружба», когда было зафиксировано критическое загрязнение чёрного золота, до сих пор несёт убытки нашей стране.

//Культура

Латвийская группа «Radio trio»: Хотим лучше научиться говорить по-русски

Латвийская группа «Radio trio»: Хотим лучше научиться говорить по-русски

Латвийская группа «Radio trio», которая выступала на «Новой волне» в Сочи, поделилась своими впечатлениями с латвийскими СМИ.

//Общество

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в Оренбурге

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в Оренбурге

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в пятницу на аэродроме 117-го полка военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России, передает корр.ТАСС с места события.

//Шоу-бизнес

Пользователи сети раскритиковали наряд Любови Успенской

Пользователи сети раскритиковали наряд Любови Успенской

Пользователи сети подвергли жесткой критике наряд известной российской певицы Любови Успенской. Некоторым показалось, что вещи, которые выбрала 65-летняя артистка, выглядит нелепо и безвкусно.

//Происшествия

В Москве в ходе ДТП погиб мотоциклист

В Москве в ходе ДТП погиб мотоциклист

Вечером в пятницу, 30 августа, в Москве случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации ГИБДД ГУ МВД по городу, в результате аварии погиб мотоциклист.

//В мире

Премьер-министр Великобритании заявил, что планировал стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании заявил, что планировал стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, кем планировал стать раньше. Согласно последней информации, одной из целей нынешнего политика была карьера на сцене – он хотел быть рок-звездой.

//В мире

Россия пригласила на празднование 75-летия Победы генсека ООН

Россия пригласила на празднование 75-летия Победы генсека ООН

В пятницу, 30 августа, стало известно, что Россия направила генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу приглашение на празднование в Москве 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

//Культура

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой поразил ее поклонников. Артистка в минувший четверг опубликовала снимок, на котором она запечатлена на сцене без волос, без макияжа и в мешковатой одежде.

//В мире

Польша намерена закупить у США более 30 истребителей F-35

Польша намерена закупить у США более 30 истребителей F-35

В пятницу, 30 августа, стало известно, что Польша в рамках проведения военной модернизации планирует закупить 32 истребителя F-35 у США. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации.

//В мире

В Госдуме оценили приглашение Кремлем Зеленского на парад Победы в Москве

В Госдуме оценили приглашение Кремлем Зеленского на парад Победы в Москве

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий высказался о приглашении Кремлем главы Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

//Общество

Под Псковом кандидата от "Яблока" сняли с выборов из-за отсутствия в агитационном ролике имени автора музыки

Под Псковом кандидата от "Яблока" сняли с выборов из-за отсутствия в агитационном ролике имени автора музыки

Суд в Псковской области отстранил от выборов кандидата от партии "Яблоко" Софью Пугачеву на пост главы Новоржевского района из-за того, что в ее агитационных видеороликах не был указан автор музыки.

//Происшествия

Жительницу Сочи обвиняют в убийстве маленького сына по неосторожности

Жительницу Сочи обвиняют в убийстве маленького сына по неосторожности

Жительницу Сочи обвиняют в причинении маленькому сыну смерти по неосторожности. Речь идет о женщине, которая вместе с супругом проживает в съемном жилье, расположенном в поселке Верхнеармянская Хобза.

//В мире

Зеленский предлагает включить в конституцию норму об импичменте президента в случае госизмены

Зеленский предлагает включить в конституцию норму об импичменте президента в случае госизмены

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня предложил включить в конституцию страны норму, которая позволит Верховной раде объявить импичмент главе государства в случае государственной измены.

//Происшествия

В Москве неизвестные похитили 140 миллионов рублей из обменника

В Москве неизвестные похитили 140 миллионов рублей из обменника

В пятницу, 30 августа, стало известно, что из московского обменника неизвестные злоумышленники похитили крупную сумму. Грабители, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынесли сумку с 140 млн рублей.

//Экономика

Останется ли у бизнеса доход после отмены единого налога?

Останется ли у бизнеса доход после отмены единого налога?

На днях правительство России объявило, что вместо единого налога на вменённый доход (ЕНВД) будут вводиться новые формы налогообложения. Представители бизнеса также считают, что режим «единого налога» продлевать не стоит, так как он изжил себя.

//В мире

В Словакии задержан гражданин Украины, перелетевший через границу на дельтаплане

В Словакии задержан гражданин Украины, перелетевший через границу на дельтаплане

В ночь на пятницу, 30 августа, гражданин Украины перелетел на моторном дельтаплане через границу в Словакию. Сотрудники полиции заметили данный перелет и через некоторое задержали нарушителя.

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые: риск развития деменции ниже у людей, состоящих в браке

Ученые: риск развития деменции ниже у людей, состоящих в браке

Ученые из Мичиганского университета провели исследование и пришли к удивительному выводу. Оказалось, что люди, которые состоят в браке, реже страдают от деменции в пожилом возрасте, чем "одиночки".

//Происшествия

Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду в Раменском

Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду в Раменском

В минувший четверг, 29 августа, в искусственном пруду в городском округе Раменское в Подмосковье утонул двухлетний ребенок. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

//Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова продемонстрировала идеальную фигуру в алом купальнике

52-летняя Рената Литвинова продемонстрировала идеальную фигуру в алом купальнике

52-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала фотографию, на которой она запечатлена в алом купальнике. Поклонники обратили внимание на идеальную фигуру знаменитой артистки.

//Происшествия

В Подольске на площади 100 кв. м. горит полиэтилен

В Подольске на площади 100 кв. м. горит полиэтилен

На открытой площадке в Подольске в пятницу, 30 августа, горит полиэтилен. Согласно последней информации источника в экстренных службах, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

//Происшествия

На востоке Москвы приезжий поджег иномарку

На востоке Москвы приезжий поджег иномарку

В московском районе Новогиреево полицейские задержали 34-летнего приезжего, который подозревается в умышленном поджоге иномарки. В правоохранительные органы обратился 32-летний владелец машины.

//Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

В ходе жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека. Согласно последней информации представителя экстренных служб республики, еще пять граждан получили различные травмы.

//Новости СМИ2

//В мире

Зеленский предлагает на треть сократить количество депутатов Рады

Зеленский предлагает на треть сократить количество депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 августа, предложил внести некоторые изменения в Конституцию страны, среди которых сокращение количества депутатов Верховной рады с 450 до 300.

//В мире

США представили новую версию произошедшего в Северодвинске

США представили новую версию произошедшего в Северодвинске

СМИ узнали о новой версии взрыва в Северодвинске. Как сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки, взрыв в Северодвинске произошел в ходе спасения потерянной ядерной ракеты.

//В мире

Мнения: что думают латвийские политики о пакте Молотова-Риббентропа

Мнения: что думают латвийские политики о пакте Молотова-Риббентропа

23 августа 1939-го был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Договор о ненападении между Германией и СССР. Но спустя 80 лет продолжаются споры: было ли это «дьявольское» перемирие или успех дипломатии?

//Культура

Вдова Хворостовского показала снимок со всеми его детьми

Вдова Хворостовского показала снимок со всеми его детьми

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского в очередной раз привела в восторг поклонников, продемонстрировав семейную фотографию. Флоранс опубликовала снимок, на котором запечатлены все дети ее супруга.

//Общество

Новая трасса из Краснодара к Крымскому мосту может появиться в России

Новая трасса из Краснодара к Крымскому мосту может появиться в России

Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Это стало известно СМИ 30 августа.

//Здоровье

Ученые назвали наиболее эффективный стимул для потери веса

Ученые назвали наиболее эффективный стимул для потери веса

Специалисты национального научного агентства Австралии (CSIRO) недавно провели масштабное клиническое исследование и назвали главный стимул большинства людей для потери лишнего веса.

//Новости МирТесен

//Культура

Директор "Ленкома" допустил, что Марк Захаров не приедет на сбор труппы

Директор "Ленкома" допустил, что Марк Захаров не приедет на сбор труппы

Директор "Ленкома" Марк Варшавер допустил, что художественный руководитель театра, народный артист СССР Марк Захаров может не приехать на сбор труппы, который назначен на вторник, 3 сентября.

//В мире

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В Североатлантическом альянсе не пожелали комментировать информацию о проявленном Турцией интересе к российским истребителям Су-57. Руководство НАТО переадресовало к Анкаре вопрос о заинтересованности.

//В мире

Украина требует не использовать для российского "Руслана" марку "Ан"

Украина требует не использовать для российского "Руслана" марку "Ан"

Украина требует изменить название нового самолета "Руслан", созданного российским конструкторским бюро "Ильюшин". Согласно последней информации, украинская сторона требует не использовать марку "Ан".

//Интервью

Бышовец: «Брага» выглядела намного организованнее «Спартака»

Бышовец: «Брага» выглядела намного организованнее «Спартака»

После второго поражения «Спартака» от «Браги» в Лиге Европы бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью еженедельнику «Аргументы недели» объяснил причины неудач наших клубов в еврокубках.

//Шоу-бизнес

51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы

51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы

Известная российская актриса Оксана Фандера удивила поклонников изменениями в своей внешности. Оказалось, что супруга Филиппа Янковского перестала красить волосы и решила отращивать свой седой цвет.

//В мире

МИД Латвии призвал латвийцев, проживающих в Великобритании, упорядочить формальные отношения

МИД Латвии призвал латвийцев, проживающих в Великобритании, упорядочить формальные отношения

Министерство иностранных дел Латвии призвало проживающих в Великобритании граждан упорядочить формальные отношения со страной проживания и зарегистрироваться для постоянного статуса в Объединенном Королевстве.

//Шоу-бизнес

Дочь Агутина и Варум решила подработать в США

Дочь Агутина и Варум решила подработать в США

Накануне стали известны подробности из жизни дочери звездных исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум. Как рассказали родители, их чадо учится самостоятельно зарабатывать деньги.

//В мире

Новый глава МИД Украины сообщил о задаче "вернуть" Крым

Новый глава МИД Украины сообщил о задаче "вернуть" Крым

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".

//Здоровье

Восемь возможных предвестников остановки сердца перечислили врачи

Восемь возможных предвестников остановки сердца перечислили врачи

Специалисты рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о будущей остановке сердца. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ночь на пятницу заявил на своей страничке в Twitter, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили "пора бы очнуться".

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В Турции ответили на обвинения в изъятии органов у погибшей российской девушки

В Турции ответили на обвинения в изъятии органов у погибшей российской девушки

Глава Управления здравоохранения Антальи Унал Хюлюр опроверг слухи о том, что у погибшей на курорте 16-летней россиянки во время вскрытия врачи изъяли внутренние органы.

//Здоровье

Опубликованы советы исследователей по борьбе с депрессией без медпрепаратов

Опубликованы советы исследователей по борьбе с депрессией без медпрепаратов

Исследователи рассказали о способах борьбы с депрессивным расстройством, не предусматривающих прием медицинских препаратов. Об этом говорится в заметке, выложенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

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