В КНР на мосту взорвалась фура с пиротехникой: 6 авто упали в пропасть, 26 жертв
1 февраля 2013, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
В китайской провинции Хэнань на мосту взорвался грузовик с пиротехникой. Несколько секций сразу рухнули вниз. В пропасть упали по меньшей мере шесть автомобилей. По предварительной информации, в результате ЧП погибли 26 человек.
Инцидент произошел в провинции Хэнань на трассе, которая связывает восточное побережье Китая с Казахстаном. Грузовик внезапно взорвался, и мост развалился со ссылкой на Государственное радио КНР, передает в пятницу РБК.