В КНР на мосту взорвалась фура с пиротехникой: 6 авто упали в пропасть, 26 жертв

В китайской провинции Хэнань на мосту взорвался грузовик с пиротехникой. Несколько секций сразу рухнули вниз. В пропасть упали по меньшей мере шесть автомобилей. По предварительной информации, в результате ЧП погибли 26 человек.

Инцидент произошел в провинции Хэнань на трассе, которая связывает восточное побережье Китая с Казахстаном. Грузовик внезапно взорвался, и мост развалился со ссылкой на Государственное радио КНР, передает в пятницу РБК.