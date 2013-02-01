Специалисты «Ленэнерго» устанавливают причину отключения света на Васильевском

Сегодня утром часть Васильевского острова осталась без электричества. Как сообщили корреспонденту «БалтИнфо» на горячей линии «Ленэнерго», произошло отключение воздушной линии 10 кВ.



В настоящий момент специалисты предприятия выясняют причины аварии.

Без электричества остались в том числе и больницы. Как сообщили в «БалтИнфо» очевидцы, света в данный момент нет в Институте акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта.



По данным пресс-службы МЧС России, нарушение энергоснабжения в Василеостровском районе произошло в 8.35 МСК в результате срабатывания защиты на трансформаторной подстанции. В зону отключения попали 40 жилых домов с населением около 4 тыс. человек.



Как чуть позже сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, локальное отключение электроэнергии произошло в трех районах города - Василеостровском, Адмиралтейском и Кировском. Причины выясняются. Проводятся восстановительные работы.