В США десятки автомобилей попали в ДТП, есть жертвы

В США десятки автомобилей попали в ДТП, причиной аварии, произошедшей в окрестностях Детройта, штат Мичиган, названы сложные погодные условия: снегопад и обледенение дорожного полотна.В ДТП погибли три человека и более 30 ранены.

Пострадавшие госпитализированы, СМИ США уточняют, что в аварию попали более 20 автомобилей.