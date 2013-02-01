На Ставрополье на полицейских напал табор цыган, пришлось стрелять

На Ставрополье следственный комитет начал проверку инцидента с сотрудниками ГИБДД в селе Юца Предгорного района, в ходе которого полицейский открыл огонь из автомата, чтобы защититься от толпы, пытавшейся отбить задержанного нарушителя ПДД.

Инцидент произошел в минувшую пятницу близ Пятигорска на Кавминводах.

Всё началось с погони за автомобилем ВАЗ-2109, который ехал по селу без регистрационных номеров, рассказала официальный представитель ОМВД по Предгорному району Карина Рафикова, передает портал КМВ-Сити. После того, как автомобиль остановили, сотрудник ГИБДД попросил находившегося за рулем молодого человека предъявить водительские права, однако тот отказался. Более того, во время задержания 21-летний местный житель Предгорного района ударил инспектора.

Спустя несколько минут к месту происшествия подъехал автомобиль BMW, водитель которого попытался силой освободить нарушителя и напал на второго полицейского. В то же время появились еще десять человек, которые также бросились на защиту задержанного. В итоге сотруднику ГИБДД ничего не оставалось, как воспользоваться табельным автоматическим оружием - он выстрелил шесть раз в воздух, после чего нападавшие разбежались.

Впоследствии нарушителей задержали и в дежурной части отдела на них составили административные протоколы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметила представитель МВД, добавив, что за применение насилия в отношении сотрудника полиции грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.