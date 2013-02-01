Технический сбой произошел на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена у пятничный утренний "час пик, технический сбой произошел на востоке Москвы на станции "Первомайская" около 7.30.

Пассажиров на станции "Первомайская" попросили воспользоваться наземным транспортом, после чего поезда не следовали по маршруту около 30 минут.