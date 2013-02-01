В ночь на пятницу, 1 февраля, произошел пожар на рынке "Владимирский тракт", сообщение о пожаре поступило в 02.10 в ГУ МЧС России по Московской области, рынок расположен по адресу г. Реутов, шоссе Энтузиастов, владение 19.

По данным пресс-службы ГУМЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение внутри здания склада пиломатериалов на площади 150 кв.м. Здание металлическое, 20х15 м, высотой 4 м.

Фото ГУМЧС по Московской области.

В 02.29 произошла локализация пожара, в 02.50 ликвидация открытого горения на площади 150 кв. м., в 04.39 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара, погибших и пострадавших нет.

Фото ГУ МЧС по Московской области.

Всего на тушении пожара задействован 41человек, 35 единиц техники, в т.ч. от МЧС 12 человек, 10 единиц техники