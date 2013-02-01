В Брянской области иномарка столкнулась с бензовозом, погибли три человека, ДТП, как сообщили "Аргументам недели" в пресс-службе ГУМЧС по Брянской области, произошло в Унечском районе на въезде в город Унеча.

Уточняется, что ДТП произошло в районе Хутора Козлицкий, TOYOTA - matrix, в котором находилось 5 человек столкнулась с грузовыс автомобилем MERCEDES (бетоновоз).

Три человека погибли на месте ДТП, среди погибших - ребенок, 2 человека пострадали в аварии.

На место ДТП выехали: ПЧ №39 (4 человек и 1 ед. техники), оперативная группа КЧС и ОПБ Унечского района (2 чел., 1 ед. техники), подразделения ТП РСЧС, бригада «Скорой помощи» Унечской ЦРБ. Движение регулируется сотрудниками ГИБДД. Виновник и причины ДТП устанавливаются.