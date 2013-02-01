В Египте погибла жительница Подмосковья 1981 года рождения, туристка отдыхала в популярном у россиян городе Шарм-эль-Шейхе, девушка погибла на Красном море во время подводного плавания (дайвинга).

СМИ Египта передают, что гражданка России погрузилась под воду с аквалангом, начала самостоятельно подниматься на поверхность воды и попала под винт катера.

Власти ведут расследование причин трагедии.