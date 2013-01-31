В Казахстане покончил с собой начальник пограничной академии КНБ

В Казахстане в Алма-Ате в четверг вечером покончил с собой начальник пограничной академии комитета национальной безопасности (КНБ) республики генерал-майор Талгат Есетов. Талгат Есетов был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в своем служебном кабинете в 20.00 часов по местному времени.

Гибель начальника академии подтвердил КНБ, передает РИА Новости.

Есетов был назначен директором пограничной академии республики в 2009 году. До этого времени он возглавлял региональное управление Онтустик (Юг) пограничной службы КНБ Казахстана.

В первоначальной информации сообщалось, что генерал жив и его доставили в военный госпиталь, где он скончался от полученного ранения.