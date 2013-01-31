В США застрелена 15-летняя певица, выступавшая на инаугурации Обамы

В США пятнадцатилетнюю певицу Хадию Пендлтон, выступавшая на инаугурации президента США Барака Обамы, застрелил мужчина в парке, где девушка гуляла с друзьями. Инцидент произошел на этой неделе во вторник в Чикаго. Певица получила ранения, от которых скончалась в больнице.

На подростков в парке напал мужчина. Пендлтон была ранена в спину, когда пыталась убежать от стрелка.

В последние месяцы в Чикаго зафиксирован всплеск насилия. Смерть 15-летней девушки стала уже 42-м убийством в этом американском городе за январь.

Вторые сутки "алабамский" стрелок удерживает в заложниках 6-летнего мальчика. Он запрятался в своем бункере.

Полиция штата Алабама ведёт переговоры с преступником, который расстрелял водителя школьного автобуса и взял в заложники ребёнка.

ЧП произошло в городке Мидленд-Сити в штате Алабама с населением 1700 человек.